Новостей.COM ⇒ Mobile

Смартфон Vivo Y71i получил дисплей Full View и процессор Snapdragon 425 Компания Vivo анонсировала недорогой смартфон Y71i, функционирующий под управлением операционной системы FunTouch OS 4.0 на основе Android 8.1 Oreo. Аппарат оборудован 6-дюймовым дисплеем Full View с разрешением HD+ (1440 ? 720 точек) и соотношением сторон 18:9. Разрешение камер невелико: во фронтальной части установлен 5-мегапиксельный модуль, в тыльной — 8-мегапиксельный (имеется светодиодная вспышка). В смартфоне применён процессор Qualcomm Snapdragon 425. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 308 и сотовый модем X6 LTE . Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт. Флеш-модуль рассчитан на хранение 16 Гбайт информации. Есть возможность установки карты microSD вместимостью до 256 Гбайт. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приёмник GPS , порт Micro-USB, стандартный набор датчиков. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3360 мА·ч. Допускается установка двух SIM-карт. Приобрести смартфон Vivo Y71i можно будет по ориентировочной цене 150 долларов США .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.