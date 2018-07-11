Смартфон Huawei Nova 3 с экраном Full HD+ и квартетом камер

Состоялся дебют нового смартфона Huawei Nova 3 с комплектом из четырех встроенных в него фотокамер. Две из них расположились в вырезе в сенсорном экране, потому как смартфон в целом очень напоминает Apple iPhone X 2017 года.



Экран нового Huawei Nova 3 – это панель IPS формата 19.5:9 с диагональю 6,3 дюйма, и у него есть едва различимые рамки по бокам и толстые рамки снизу и сверху. Фронтальная камера состоит из модулей 24 и 2 Мп, и она может узнать вас по лицу. Основная камера тоже сдвоенная – 24+16 Мп, и здесь есть быстрый автофокус и искусственный интеллект для повышения качества снимков. Также на тыльной панели можно увидеть дактилоскоп.



Новый Huawei Nova 3 построен на процессоре Kirin 970 с частотой до 2,4 ГГц на восьми ядрах, и он здесь дополнен сразу 6 Гб оперативной памяти. Штатный накопитель вмещает 64 или 128 Гб данных, есть слот расширения microSD и технология GPU Turbo для повышения производительности встроенной в процессор видеокарты. Стоимость смартфона не называется – ее раскроют ближе к 20 числу этого месяца, поскольку именно на этот день назначен релиз данного мобильника. К характеристикам Huawei Nova 3, помимо всего перечисленного, относятся двойной слот под SIM-карты, батарея 3750 мАч с быстрой зарядкой по USB-C и прошивка EMUI 8.2.