Смартфон Honor Note 10 станет конкурентом Xiaomi Mi Max 3

В ближайшие дни состоится анонс нового фаблета Xiaomi Mi Max 3 с огромным экраном на 7 дюймов по диагонали и разрешением Full HD+. Он станет самым крупным смартфоном на рынке, но уже совсем скоро у него появится конкурент в лице Honor Note 10 – еще одного фаблета из Китая.

На данный момент Honor Note 10 не анонсирован, но, по слухам, он окажется намного лучше Mi Max 3. В первую очередь это коснется экрана – здесь будет установлена панель AMOLED на 7 дюймов с разрешением Quad HD+ и сверхтонкими рамками. Чтобы потянуть такое разрешение, нужен быстрый процессор, и он здесь есть – Kirin 970, самый мощный CPU на данный момент от Huawei, владельца бренда Honor. По сути, перед нами флагман с большим экраном, и в него встроят 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти в топовой версии – будут и более доступные конфигурации.

О стоимости смартфона ничего не сообщается, но она вполне может составить в районе 600 долларов США, и в этом плане Xiaomi Mi Max 3 намного лучше – он стоит от 255 долларов, так что разница более чем существенна. В арсенале Honor Note 10 окажутся фотокамера на 16 Мп, быстрый сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и очень мощный аккумулятор 6000 мАч против 5400 мАч в фаблете от Xiaomi. анонс Honor Note 10 состоится этим летом.

Максим Мишенев, MobileDevice


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