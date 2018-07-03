Смартфон Nokia X6 поступил в продажу в новом цвете

Холдинг HMD Global сообщил о релизе смартфона Nokia X6 в новом цветовом варианте. Модель была представлена в мае этого года и до сегодняшнего дня продавалась в черном и синем оттенках корпуса.

Nokia X6

Сегодня новый Nokia X6 можно купить и в ярко-белом исполнении, как показано на рендере, и его цена не отличается от ранее установленной. В этом цвете смартфон доступен в версии с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM, и стоит он 255 долларов США, однако совсем скоро в новый оттенок перекрасят и более доступные конфигурации с 3-32 и 4-64 Гб памяти. Моноблок из коробки работает на Android 8.1 Oreo, и он в числе первых обновится до Android 9 в сентябре этого года.

Экран Nokia X6 имеет диагональ 5,8 дюйма при разрешении Full HD, в его процессор Qualcomm 636 встроено восемь ядер, а его основная фотокамера состоит из матриц на 5 и 16 Мп. Спереди стоит еще один модуль 16 Мп для автопортретов в высоком разрешении. Смартфон поддерживает сотовые сети LTE и две SIM-карты, располагает батареей 3060 мАч и пластиковым корпусом, и в целом Nokia X6 является наследником смартфона Nokia X, первого Android-устройства данного производителя. Пока что аппарат можно купить только в Китае, но уже есть намеки на скорый глобальный релиз.

Максим Мишенев, MobileDevice


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