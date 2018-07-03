Vodafone запустил линейку тарифов SuperNet и абонементы на доступ к услугам

Телеком-оператор «Vodafone Украина» запустил линейку тарифов SuperNet, пишут AIN.UA . В ней представлены три плана:

SuperNet Start — 65 грн/мес:

4 Гб интернет-трафика

безлимит в сети

65 мин на межсеть

30 мин на звонки заграницу

SuperNet Pro — 85 грн/мес:

8 Гб интернет-трафика

безлимит в сети

100 мин на межсеть

30 мин на звонки заграницу

SuperNet Unlim — 115 грн/мес:

безлимитный интернет-трафик

безлимит в сети

150 мин на межсеть

30 мин на звонки заграницу

Также Vodafone запустил линейку абонементов на доступ к услугам. Базовый Online Pass включен во все новые тарифы и предлагает безлимитное общение в популярных мессенджерах и соцсетях: Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Twitter , LinkedIn, Pinterest и SnapChat.

Video Pass снимает тарификацию при просмотре и загрузке видео на YouTube. Абонемент предусмотрен в тарифах SuperNet Pro и SuperNet Unlim. Для пользователей SuperNet Start он будет доступен бесплатно первые три месяца после активации, далее абонплата составит 25 грн/мес.

Третий абонемент — Insta Pass, открывающий безлимитный доступ к использованию Instagram. Пользователям SuperNet Pro услуга будет доступна доступна на аналогичных условиях — бесплатно в первые три месяца.

Абоненты топового SuperNet Unlim получат бесплатный трехмесячный триал на сервис Vodafone Music. После окончания пробного периода, он обойдется в 2,5 грн в день.

При этом все абоненты новых тарифов получают 4 Гб интернет-трафика в подарок.