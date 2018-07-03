Vodafone запустил линейку тарифов SuperNet и абонементы на доступ к услугам
Телеком-оператор «Vodafone Украина» запустил линейку тарифов SuperNet, пишут
SuperNet Start — 65 грн/мес:
- 4 Гб интернет-трафика
- безлимит в сети
- 65 мин на межсеть
- 30 мин на звонки заграницу
SuperNet Pro — 85 грн/мес:
- 8 Гб интернет-трафика
- безлимит в сети
- 100 мин на межсеть
- 30 мин на звонки заграницу
SuperNet Unlim — 115 грн/мес:
- безлимитный интернет-трафик
- безлимит в сети
- 150 мин на межсеть
- 30 мин на звонки заграницу
Также Vodafone запустил линейку абонементов на доступ к услугам. Базовый Online Pass включен во все новые тарифы и предлагает безлимитное общение в популярных мессенджерах и соцсетях: Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, LinkedIn, Pinterest и SnapChat.
Video Pass снимает тарификацию при просмотре и загрузке видео на YouTube. Абонемент предусмотрен в тарифах SuperNet Pro и SuperNet Unlim. Для пользователей SuperNet Start он будет доступен бесплатно первые три месяца после активации, далее абонплата составит 25 грн/мес.
Третий абонемент — Insta Pass, открывающий безлимитный доступ к использованию Instagram. Пользователям SuperNet Pro услуга будет доступна доступна на аналогичных условиях — бесплатно в первые три месяца.
Абоненты топового SuperNet Unlim получат бесплатный трехмесячный триал на сервис Vodafone Music. После окончания пробного периода, он обойдется в 2,5 грн в день.
При этом все абоненты новых тарифов получают 4 Гб интернет-трафика в подарок.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
03.07.2018 16:08
03.07.2018 16:09