Samsung Galaxy On6: смартфон с 5,6-дюймовым экраном Super AMOLED

Samsung Galaxy On6: смартфон с 5,6-дюймовым экраном Super AMOLED

Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy On6, в котором соседствуют фирменная аппаратная платформа Exynos и операционная система Android 8.0 Oreo.

Новинка получила 5,6-дюймовый экран Super AMOLED. Применена панель формата HD+ с разрешением 1480 ? 720 точек. В тыльной части корпуса установлена 13-мегапиксельная камера со вспышкой. Фронтальная 8-мегапиксельная камера также наделена вспышкой.

«Сердце» смартфона — процессор Exynos 7870. Этот чип содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графический контроллер Mali-T830 и модем LTE Category 6, обеспечивающий возможность загрузки данных через мобильную сеть со скоростью до 300 Мбит/с.

В арсенале аппарата — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS. Есть дактилоскопический сканер (в тыльной части корпуса) и FM-тюнер.

Samsung Galaxy On6: смартфон с 5,6-дюймовым экраном Super AMOLED

Габариты составляют 149,3 ? 70,2 ? 8,2 мм, вес — 153 грамма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Предусмотрена возможность установки двух SIM-карт.

Смартфон Samsung Galaxy On6 будет предлагаться в синем и чёрном цвете по ориентировочной цене 200–210 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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