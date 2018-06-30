Alcatel 1: смартфон с экраном FullView и «чистой» ОС Android стоит дешевле $90

Полку ультрабюджетных смартфонов с дисплеями FullView прибыло: компания TCL официально анонсировала модель Alcatel 1. Заявленная производителем цена новинки составляет $89, но, несмотря на столь низкую стоимость, она оборудована 5-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. Правда, разрешение матрицы невелико — 960 ? 480 точек.

Объёмы оперативной и флеш-памяти по современным меркам также скромные — 1 и 8 Гбайт соответственно. Аппаратной платформой Alcatel 1 служит четырёхъядерный процессор MediaTek MT6739. Эта однокристальная система пришла на смену популярному у производителей дешёвых телефонов MediaTek MT6737. В состав микросхемы входят вычислительные ядра Cortex-A53, работающие на тактовой частоте до 1,5 ГГц, и 570-МГц графический контроллер IMG PowerVR GE8100. Чип поддерживает ОЗУ LPDDR3-667 и накопители eMMC 5.1, а интегрированный в него LTE-модем обеспечивает загрузку данных из Интернета на скоростях до 150 Мбит/с. Источником питания аппарату служит аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч.

Камеры в Alcatel 1 также начального уровня. Тыльный фотомодуль оборудован 5-Мп сенсором и светодиодной вспышкой, «фронталка» основана на 2-Мп датчике. Габариты пластикового корпуса устройства составляют 137,6 ? 65,7 ? 9,8 мм, вес равен 134 граммам. Цветовых вариантов доступно три — синий, золотистый и чёрный. Смартфон поступит в продажу в июле и будет поставляться с предустановленной операционной системой Android Oreo (Go Edition). Это разновидность «стоковой» ОС Android, разработанная Google специально для маломощных устройств.



