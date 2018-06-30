Alcatel 1: смартфон с экраном FullView и «чистой» ОС Android стоит дешевле $90

Alcatel 1: смартфон с экраном FullView и «чистой» ОС Android стоит дешевле $90

Полку ультрабюджетных смартфонов с дисплеями FullView прибыло: компания TCL официально анонсировала модель Alcatel 1. Заявленная производителем цена новинки составляет $89, но, несмотря на столь низкую стоимость, она оборудована 5-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. Правда, разрешение матрицы невелико — 960 ? 480 точек.

Объёмы оперативной и флеш-памяти по современным меркам также скромные — 1 и 8 Гбайт соответственно. Аппаратной платформой Alcatel 1 служит четырёхъядерный процессор MediaTek MT6739. Эта однокристальная система пришла на смену популярному у производителей дешёвых телефонов MediaTek MT6737. В состав микросхемы входят вычислительные ядра Cortex-A53, работающие на тактовой частоте до 1,5 ГГц, и 570-МГц графический контроллер IMG PowerVR GE8100. Чип поддерживает ОЗУ LPDDR3-667 и накопители eMMC 5.1, а интегрированный в него LTE-модем обеспечивает загрузку данных из Интернета на скоростях до 150 Мбит/с. Источником питания аппарату служит аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч.

Alcatel 1: смартфон с экраном FullView и «чистой» ОС Android стоит дешевле

Камеры в Alcatel 1 также начального уровня. Тыльный фотомодуль оборудован 5-Мп сенсором и светодиодной вспышкой, «фронталка» основана на 2-Мп датчике. Габариты пластикового корпуса устройства составляют 137,6 ? 65,7 ? 9,8 мм, вес равен 134 граммам. Цветовых вариантов доступно три — синий, золотистый и чёрный. Смартфон поступит в продажу в июле и будет поставляться с предустановленной операционной системой Android Oreo (Go Edition). Это разновидность «стоковой» ОС Android, разработанная Google специально для маломощных устройств.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Компания lifecell анонсировала 4G в диапазне 1800 МГц: 1 июля его запустят в 232 городах УкраиныКомпания lifecell анонсировала 4G в диапазне 1800 МГц: 1 июля его запустят в 232 городах Украины
Samsung Galaxy S10 может получить тройную камеруSamsung Galaxy S10 может получить тройную камеру
Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+
Первое изображение смартфона Huawei Nova 3 попало в сетьПервое изображение смартфона Huawei Nova 3 попало в сеть
Vodafone анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областяхVodafone анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областях
Блок рекламы


Похожие новости
LG X2 – бюджетный смартфон с неправильной ценойLG X2 – бюджетный смартфон с неправильной ценой
OnePlus будет поддерживать смартфоны в течение двух летOnePlus будет поддерживать смартфоны в течение двух лет
Motorola представит 2 августа смартфоны One и One PowerMotorola представит 2 августа смартфоны One и One Power
Немецкий студент придумал «подушку безопасности» для смартфонаНемецкий студент придумал «подушку безопасности» для смартфона
Опубликованы рендеры смартфона ZTE Nubia с двумя экранамиОпубликованы рендеры смартфона ZTE Nubia с двумя экранами
Анонс смартфона Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special EditionАнонс смартфона Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition
Необычный смартфон ZTE Nubia с двумя дисплеями замечен на рендерахНеобычный смартфон ZTE Nubia с двумя дисплеями замечен на рендерах
Дизайн смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL раскрыт на видеоДизайн смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL раскрыт на видео
Смартфон LG V40 получит пять камерСмартфон LG V40 получит пять камер
Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+
Последние новости
Подгружаем последние новости