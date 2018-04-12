Анонсирован смартфон ZTE Nubia Z18 mini с двойной камерой

Состоялся дебют китайского смартфона с тонкими рамками вокруг экрана. Внешне аппарат напоминает прошлогодний флагман OnePlus 5, но и стоит дешевле, и оснащение имеет менее продвинутое.

ZTE Nubia Z18 mini

В продаже появление ZTE Nubia Z18 mini ожидается весной этого года в черном и белом цветах корпуса, плюс выйдет особая версия Provence в сиреневом оттенке, но она будет стоить немного дороже двух других, причем только из-за цвета. Всего у ZTE Nubia Z18 mini есть две версии с 64 и 128 Гб постоянной памяти по цене 290 и 335 долларов США, а Provence обойдется в 350 долларов с 128 Гб ROM. Все прочие характеристики ZTE Nubia Z18 mini от версии к версии не меняются, и это в первую очередь 6 Гб оперативной памяти процессор Qualcomm 660 на восьми ядрах.

Экран смартфона основан на матрице IPS и имеет диагональ 5,7 дюйма с разрешающей способностью 2160х1080 точек или Full HD. Основная камера здесь получила матрицы 24 и 5 Мп, а фронталка делает 8-мегапиксельные автопортреты. В ZTE Nubia Z18 mini встроены два слота SIM, модули Bluetooth 5 WI-FI 802.11ac, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, порт USB-C для быстрой зарядки батареи 3450 мАч, плюс есть прошивка Android 8.1 Oreo. Весит ZTE Nubia Z18 mini 155 граммов при толщине 8 миллиметров. Вход под наушники – в наличии.

Максим Мишенев, MobileDevice


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