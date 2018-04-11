ZTE готовит смартфон с двумя вырезами в экране

На официальном сайте дизайнерской премии IF World Design Award китайская компания ZTE опубликовала изображение и описание концептуального смартфона Iceberg, который будет обладать сразу двумя вырезами, сверху и снизу.

Передняя и задняя части ZDE Iceberg сделаны из стекла, и кажется, что смартфон вырезан из блока льда, так как линия склеивания между двумя стеклами незаметна. Смартфон имеет тончайшие рамки вокруг дисплея, а вырезы предназначены для расположения важных элементов, таких как датчик освещённости, фронтальная камера и стереодинамики.

Как видно на рендере, на задней панели ZTE Iceberg разместится двойная основная камера и дактилоскопический сканер. Также отмечается, что смартфон получит поддержку беспроводной зарядки. Другие спецификации пока неизвестны.