Игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на официальном рендере

Компания Xiaomi выпустила новый тизерный рендер, на котором изобразила смартфон Black Shark. Это первый в ее истории игровой гаджет, и до его анонса осталась всего лишь одна неделя.

Xiaomi Black Shark

Как утверждается, новый Xiaomi Black Shark покажут уже 13 апреля, и его презентация состоится непосредственно в Пекине. Это очень серьезный конкурент смартфону Razer Phone, представленному полгода назад и пока что являющемуся единственным по-настоящему игровым смартфоном на рынке. Рендер не дает оценить дизайн Xiaomi Black Shark, но сразу видно, что рамок вокруг его экрана практически не останется. Собственно, сам по себе тизер – это прямой намек на то, что Xiaomi готова к покорению нового для себя рынка: на это указывает фраза «Ученики становятся соперниками».

Смартфон Xiaomi Black Shark будет основан на процессоре Qualcomm 845, мощнее которого пока попросту нет, и сможет предложить 6 или 8 Гб оперативной памяти – такого комплекта хватит всем без исключения мобильным видеоиграм. Все игрушки будут устанавливаться во внутреннюю память емкостью 256 гигабайтов и выводиться на экран Quad HD+ с частотой обновления, по слухам, 120 или даже 144 Гц. Заявлена поддержка HDR10, и нас наверняка будут ждать дополнительные плюшки, к примеру, качественный звук из четырех динамиков. Анонс Xiaomi Black Shark ожидается 13 апреля этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Абонентам «Киевстар», которые используют больше 6 ГБ в сутки, порежут скорость
Смартфоны Moto G6, G6 Plus и G6 Play полностью рассекречены до анонсаСмартфоны Moto G6, G6 Plus и G6 Play полностью рассекречены до анонса
Samsung работает над новым носимым устройством с очень большим дисплеемSamsung работает над новым носимым устройством с очень большим дисплеем
Украинские операторы объяснили, как проверить телефон на подключение к 4GУкраинские операторы объяснили, как проверить телефон на подключение к 4G
Google готовит смартфон Pixel среднего уровняGoogle готовит смартфон Pixel среднего уровня
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi разослала приглашения на презентацию игрового смартфона Black SharkXiaomi разослала приглашения на презентацию игрового смартфона Black Shark
Основатель Xiaomi подтвердил наэкранный дактилоскоп в Mi 7Основатель Xiaomi подтвердил наэкранный дактилоскоп в Mi 7
Какие смартфоны поддерживают быстрые обновления Android?Какие смартфоны поддерживают быстрые обновления Android?
CEO Xiaomi подтвердил экранный сканер отпечатков в Xiaomi Mi7CEO Xiaomi подтвердил экранный сканер отпечатков в Xiaomi Mi7
Panasonic выпустила доступный полноэкранный смартфон Eluga RayPanasonic выпустила доступный полноэкранный смартфон Eluga Ray
У смартфона Honor 10 появилась дата анонсаУ смартфона Honor 10 появилась дата анонса
Характеристики смартфона OnePlus 6 официально подтвержденыХарактеристики смартфона OnePlus 6 официально подтверждены
Прекращена поддержка смартфонов Galaxy S6 и S6 edgeПрекращена поддержка смартфонов Galaxy S6 и S6 edge
Игровой смартфон Xiaomi BlackShark: фото и дата анонсаИгровой смартфон Xiaomi BlackShark: фото и дата анонса
Новые изображения Xiaomi Mi 7 показали вырез на экранеНовые изображения Xiaomi Mi 7 показали вырез на экране
Последние новости
Подгружаем последние новости