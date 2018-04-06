Игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на официальном рендере

Компания Xiaomi выпустила новый тизерный рендер, на котором изобразила смартфон Black Shark. Это первый в ее истории игровой гаджет, и до его анонса осталась всего лишь одна неделя.



Как утверждается, новый Xiaomi Black Shark покажут уже 13 апреля, и его презентация состоится непосредственно в Пекине. Это очень серьезный конкурент смартфону Razer Phone, представленному полгода назад и пока что являющемуся единственным по-настоящему игровым смартфоном на рынке. Рендер не дает оценить дизайн Xiaomi Black Shark, но сразу видно, что рамок вокруг его экрана практически не останется. Собственно, сам по себе тизер – это прямой намек на то, что Xiaomi готова к покорению нового для себя рынка: на это указывает фраза «Ученики становятся соперниками».



Смартфон Xiaomi Black Shark будет основан на процессоре Qualcomm 845, мощнее которого пока попросту нет, и сможет предложить 6 или 8 Гб оперативной памяти – такого комплекта хватит всем без исключения мобильным видеоиграм. Все игрушки будут устанавливаться во внутреннюю память емкостью 256 гигабайтов и выводиться на экран Quad HD+ с частотой обновления, по слухам, 120 или даже 144 Гц. Заявлена поддержка HDR10, и нас наверняка будут ждать дополнительные плюшки, к примеру, качественный звук из четырех динамиков. Анонс Xiaomi Black Shark ожидается 13 апреля этого года.