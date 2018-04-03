Игровой смартфон Xiaomi BlackShark: фото и дата анонса

Компания Black Shark Technologies, которую финансирует Xiaomi, подтвердила скорый выпуск нового игрового смартфона 13 апреля и сделала официальный анонс презентации.

Xiaomi Blackshark

Напомним, недавно BlackShark появился в базе бенчмарков AnTuTu и Geekbench, где был указан топовый чипсет Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и Android 8.0 Oreo. Новинка будет доступна в 3 вариациях, отличающихся объемом ОЗУ и ПЗУ – 6 и 128 ГБ, 8 и 128 ГБ, а также 8 и 256 ГБ соответственно.

Xiaomi BlackShark
Xiaomi BlackShark

Помимо этого, смартфонт получит дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешением Full HD+ (2160?1080 точек) и частотой обновления изображения в 120 Гц, а также функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Исходя из сегодняшних изображений, новинка будет оснащена 3,5-мм аудиоразъемом, физическим джойстиком и другими игровыми элементами управления.


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