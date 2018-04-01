LG выпустит смартфон Q7

Компания LG собирается выпустить в этом году новый смартфон под названием Q7, о котором на данный момент ничего неизвестно. Тем не менее, его существование уже подтверждено, так как корейский вендор не так давно зарегистрировал соответствующую торговую марку.

LG Q7

Как сообщается, в Корейском Ведомстве Интеллектуальной Собственности появилась запись о LG Q7, внесенная в реестр 9 марта этого года, чтобы другие не смогли продавать свои гаджеты под этим же именем. Запись находится в категории «мобильные устройства и смартфоны», так что LG Q7 – это совершенно точно не холодильник и не пылесос. Если судить по прошлогоднему LG Q6, то новый LG Q7 окажется смартфоном среднего класса и, что вероятно, младшей версией грядущего флагмана LG G7, который выйдет в конце весны или начале лета этого года, но, вероятно, уже под другим названием.

Судить о возможностях мобильника пока что сложно, но он точно окажется мощнее LG Q6, в котором есть процессор Qualcomm 435, 3 или 4 Гб RAM, экран 5,5 дюйма Full HD+ и прошивка Android 7.1 Nougat. По всей вероятности, в LG Q7 установят нормальный процессор Qualcomm серии 6хх, увеличат экран хотя бы до 5,7 дюйма и обновят ОС до Android 8.1 Oreo. Не исключены и другие изменения, но о них мы узнаем ближе к дате анонса, которая на данный момент не разглашается. Возможно, LG Q7 покажут одновременно с LG G7.


Максим Мишенев, MobileDevice


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