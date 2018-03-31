Xiaomi планирует выпустить свой первый смартфон на процессоре Helio P60

Компания MediaTek несколько недель назад представила свой новый процессор Helio P60, который оказался весьма неплох на фоне аналогов от Qualcomm, но при этом его стоимость традиционно окажется ниже. Это вызвало интерес у производителей смартфонов, и многие из них уже заключили с MediaTek договор на поставку нескольких партий. В их числе оказалась и Xiaomi.

Xiaomi

Как сообщают инсайдеры, Xiaomi уже приступила к разработке своего первого смартфона на базе Helio P60, и выйдет он уже в третьем квартале текущего года, то есть его вполне могут показать в середине лета или в сентябре. К слову, оценить возможности Helio P60 можно будет уже 1 апреля этого года, когда в продажу поступит самый первый смартфон на его основе в мире – Oppo R15.

Процессор Helio P60, напомним, исполнен по 12-нанометровой технологии, и это позволило снизить уровень его потребления энергии на 15 процентов по сравнению с 14-нанометровыми решениями, плюс он сам по себе является очень прохладным CPU, что позволяет не думать над продвинутым отводом тепла. Внутри процессора стоят восемь ядер по два кластера, видеокарта Mali G72 и встроенный модуль искусственного интеллект Neuro Pilot. Аппаратные возможности грядущего смартфона от Xiaomi на базе этого процессора пока не раскрываются.

Максим Мишенев, MobileDevice


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