Xiaomi планирует выпустить свой первый смартфон на процессоре Helio P60

Компания MediaTek несколько недель назад представила свой новый процессор Helio P60, который оказался весьма неплох на фоне аналогов от Qualcomm , но при этом его стоимость традиционно окажется ниже. Это вызвало интерес у производителей смартфонов, и многие из них уже заключили с MediaTek договор на поставку нескольких партий. В их числе оказалась и Xiaomi.



Как сообщают инсайдеры, Xiaomi уже приступила к разработке своего первого смартфона на базе Helio P60, и выйдет он уже в третьем квартале текущего года, то есть его вполне могут показать в середине лета или в сентябре. К слову, оценить возможности Helio P60 можно будет уже 1 апреля этого года, когда в продажу поступит самый первый смартфон на его основе в мире – Oppo R15.



Процессор Helio P60, напомним, исполнен по 12-нанометровой технологии, и это позволило снизить уровень его потребления энергии на 15 процентов по сравнению с 14-нанометровыми решениями, плюс он сам по себе является очень прохладным CPU, что позволяет не думать над продвинутым отводом тепла. Внутри процессора стоят восемь ядер по два кластера, видеокарта Mali G72 и встроенный модуль искусственного интеллект Neuro Pilot. Аппаратные возможности грядущего смартфона от Xiaomi на базе этого процессора пока не раскрываются.