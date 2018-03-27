Смартфон Sharp Aquos S3 представлен официально

Компания Sharp, как и обещала, продемонстрировала смартфон Aquos S3, который позиционируется как самый компактный в ее модельном ряду с экраном на 6 дюймов по диагонали. Первым делом аппарат поступит в продажу в Тайване, а затем уже прибудет в другие страны.

Sharp Aquos S3

Релиз Sharp Aquos S3 состоится 1 апреля, а его цена будет равна 330 евро. За эти деньги покупатель получит смартфон, экран которого с разрешением Full HD+, яркостью 500 единиц и контрастностью 1500:1 занимает 91 процент площади лицевой панели. Это матрица IPS с диагональю 6 дюймов и действительно тонкими рамками, но выреза у него, к счастью, нет. Построен Sharp Aquos S3 на базе процессора Qualcomm 630 и располагает 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, а также прошивкой Smile UI поверх операционной системы Google Android 8 Oreo.

У смартфона есть фронтальная камера на 16 Мп с функцией распознавания лиц, модуль LTE, два слота под SIM-карты, поддержка накопителей LTE и быстрая зарядка батареи 3200 мАч по интерфейсу USB-C. Тыльная сторона Sharp Aquos S3 очень напоминает задник Apple iPhone X ввиду такого же расположения камеры 12+13 Мп, а вместо яблока здесь установлен сканер отпечатков пальцев. По предварительным данным, глобальный релиз смартфона состоится до конца апреля этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекерУмные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекер
Lenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 PlayLenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 Play
"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?
Meizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камеройMeizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камерой
Рендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеруРендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеру
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite показались на «живых» снимкахСмартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite показались на «живых» снимках
Oppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 МпOppo представила смартфон F7 с селфи-камерой на 25 Мп
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium выйдет сразу с Android 9Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium выйдет сразу с Android 9
Складной смартфон Samsung Galaxy X в ближайшем будущем не выйдетСкладной смартфон Samsung Galaxy X в ближайшем будущем не выйдет
Смартфон Huawei MateRS Porsche Design все же получит рекордный объем памятиСмартфон Huawei MateRS Porsche Design все же получит рекордный объем памяти
Безрамочный смартфон Oppo A1 представлен официальноБезрамочный смартфон Oppo A1 представлен официально
Смартфон Huawei P20 рассекречен на 100%Смартфон Huawei P20 рассекречен на 100%
HTC ограничится выпуском лишь одного флагманского смартфона в 2018 годуHTC ограничится выпуском лишь одного флагманского смартфона в 2018 году
Новые подробности о характеристиках смартфона OnePlus 6Новые подробности о характеристиках смартфона OnePlus 6
Sharp сделала ставку на экраны IGZO и OLEDSharp сделала ставку на экраны IGZO и OLED
Последние новости
Подгружаем последние новости