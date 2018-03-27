Смартфон Sharp Aquos S3 представлен официально

Компания Sharp, как и обещала, продемонстрировала смартфон Aquos S3, который позиционируется как самый компактный в ее модельном ряду с экраном на 6 дюймов по диагонали. Первым делом аппарат поступит в продажу в Тайване, а затем уже прибудет в другие страны.



Релиз Sharp Aquos S3 состоится 1 апреля, а его цена будет равна 330 евро. За эти деньги покупатель получит смартфон, экран которого с разрешением Full HD+, яркостью 500 единиц и контрастностью 1500:1 занимает 91 процент площади лицевой панели. Это матрица IPS с диагональю 6 дюймов и действительно тонкими рамками, но выреза у него, к счастью, нет. Построен Sharp Aquos S3 на базе процессора Qualcomm 630 и располагает 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, а также прошивкой Smile UI поверх операционной системы Google Android 8 Oreo.



У смартфона есть фронтальная камера на 16 Мп с функцией распознавания лиц, модуль LTE , два слота под SIM-карты, поддержка накопителей LTE и быстрая зарядка батареи 3200 мАч по интерфейсу USB-C. Тыльная сторона Sharp Aquos S3 очень напоминает задник Apple iPhone X ввиду такого же расположения камеры 12+13 Мп, а вместо яблока здесь установлен сканер отпечатков пальцев. По предварительным данным, глобальный релиз смартфона состоится до конца апреля этого года.