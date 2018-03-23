В смартфон Vivo V9 встроили мощную селфи-камеру

Компания Vivo провела анонс своего новейшего смартфона V9 среднего уровня, заточенного в первую очередь под автопортреты. Он, к сожалению, тоже получил монобровь, но в нее помещена по-настоящему мощная фотокамера.



Как сообщается, селфи новый Vivo V9 делает на 24-мегапиксельную фронталку, дополненную новым искусственным интеллектом AI Face Beauty, который позволит улучшать получаемые портреты, чтобы их было не стыдно выставлять на аватарку в социальных сетях. Под передней камерой находится экран IPS на 6,3 дюйма по диагонали с тонкими рамками и высоким разрешением 2280х1080 точек или Full HD+, а его соотношение сторон составило 19:9, как нынче модно. На тыльной стороне находятся сканер отпечатков пальцев и двойная фотокамера на 16+5 Мп с двойной вспышкой и фазовым автофокусом.



Характеристики смартфона Vivo V9 включают 64 Гб постоянной памяти, процессор Qualcomm 626 с частотой до 2,2 ГГц на восьми ядрах и видеокартой Adreno 506, плюс здесь есть 4 Гб оперативной памяти, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 4.2, LTE и Wi-Fi 802.11ac, два слота под SIM-карты, слот microSD FM-тюнер. Vivo V9 располагает отдельным входом под наушники, прошивкой Android 8.1 и батареей 3260 мАч. Цена смартфона пока не называется.