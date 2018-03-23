В смартфон Vivo V9 встроили мощную селфи-камеру

Компания Vivo провела анонс своего новейшего смартфона V9 среднего уровня, заточенного в первую очередь под автопортреты. Он, к сожалению, тоже получил монобровь, но в нее помещена по-настоящему мощная фотокамера.

Vivo V9

Как сообщается, селфи новый Vivo V9 делает на 24-мегапиксельную фронталку, дополненную новым искусственным интеллектом AI Face Beauty, который позволит улучшать получаемые портреты, чтобы их было не стыдно выставлять на аватарку в социальных сетях. Под передней камерой находится экран IPS на 6,3 дюйма по диагонали с тонкими рамками и высоким разрешением 2280х1080 точек или Full HD+, а его соотношение сторон составило 19:9, как нынче модно. На тыльной стороне находятся сканер отпечатков пальцев и двойная фотокамера на 16+5 Мп с двойной вспышкой и фазовым автофокусом.

Характеристики смартфона Vivo V9 включают 64 Гб постоянной памяти, процессор Qualcomm 626 с частотой до 2,2 ГГц на восьми ядрах и видеокартой Adreno 506, плюс здесь есть 4 Гб оперативной памяти, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 4.2, LTE и Wi-Fi 802.11ac, два слота под SIM-карты, слот microSD FM-тюнер. Vivo V9 располагает отдельным входом под наушники, прошивкой Android 8.1 и батареей 3260 мАч. Цена смартфона пока не называется.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекерУмные часы Lenovo Watch 9 стоят как фитнес-трекер
Рендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеруРендер Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует тройную камеру
Объектив Google теперь доступен на iOSОбъектив Google теперь доступен на iOS
Смартфон Huawei P20 Lite вживую: новый флагман уже представлен и распакованСмартфон Huawei P20 Lite вживую: новый флагман уже представлен и распакован
"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?"Скачать фильм за 10 минут": как узнать, поддерживает ли ваш телефон и SIM-карта 4G?
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон OnePlus 6 показался на качественных рендерахСмартфон OnePlus 6 показался на качественных рендерах
Емкость батареи смартфона ZTE Nubia V18 увеличили до 4000 мАчЕмкость батареи смартфона ZTE Nubia V18 увеличили до 4000 мАч
Смартфон BlackBerry Ghost Pro впервые показали на рендереСмартфон BlackBerry Ghost Pro впервые показали на рендере
Oppo A1 – новый смартфон начального уровняOppo A1 – новый смартфон начального уровня
Смартфон ZTE Nubia V18 представлен официальноСмартфон ZTE Nubia V18 представлен официально
Смартфон Meizu E3 представлен во всей красеСмартфон Meizu E3 представлен во всей красе
Владельцы Galaxy S9 жалуются на проблемный экран смартфонаВладельцы Galaxy S9 жалуются на проблемный экран смартфона
ZTE выпустит смартфон Nubia Z19 с дизайном от Essential PhoneZTE выпустит смартфон Nubia Z19 с дизайном от Essential Phone
Meizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камеройMeizu представила смартфон Meizu E3 с двойной камерой
Lenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 PlayLenovo представила смартфоны Lenovo S5, K5 и K5 Play
Последние новости
Подгружаем последние новости