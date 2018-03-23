Смартфон BlackBerry Ghost Pro впервые показали на рендере

В сети опубликован новый рендер смартфона BlackBerry Ghost Pro, одной из новинок некогда канадского, а теперь китайского бренда, чей релиз запланирован на текущий год. Ранее стало известно о существовании смартфона BlackBerry Ghost, так что теперь речь, очевидно, о его более мощной версии.

BlackBerry Ghost Pro

В арсенале BlackBerry Ghost Pro имеется в первую очередь вытянутый экран 18:9 с очень тонкими рамками, а также металлический корпус и то, от чего крупные бренды уже отказались – логотип на лицевой панели. О характеристиках моноблока неизвестно ровным счетом ничего, но производиться он будет вовсе не в Китае, как можно было бы предположить, а в Индии. Скажется ли это на итоговом качестве гаджета, покажет время, и пока далеко не факт, что он будет продаваться за пределами этой страны или КНР.

Также компания TCL, владеющая брендом BlackBerry, планирует выпустить в этом году новый смартфон с аппаратной клавиатурой – по всей видимости, это будет второе поколение модели Priv, вертикального слайдера бизнес-класса с уникальным стильным дизайном, поддержка которого была прекращена в конце 2017 года. Премьера новинок от BlackBerry состоится, по слухам, летом текущего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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