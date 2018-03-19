ZTE выпустит недорогой смартфон V0920 с двойной камерой

В планы китайской компании ZTE на ближайшие несколько недель входит выпуск нового смартфона V0920, который выйдет под более звучным названием. Аппарат отнесен к бюджетному сегменту, и на данный момент он уже прошел тестирование регулятором TENAA.



Смартфон ZTE V0920 наделен экраном 18:9 с диагональю 5,45 дюйма и сравнительно тонкими рамками. Его собрали на матрице IPS, которая поддерживает разрешение HD+ или 1440х720 пикселей, а над ним находится 5-мегапиксельная фотокамера для селфи. Смартфон с завода поставляется с предустановленной ОС Android 8.1 Oreo, что весьма нечасто встречается в бюджетном сегменте, плюс у него сразу есть 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, а питается все это от батареи емкостью 3200 мАч.

