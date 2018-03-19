ZTE выпустит недорогой смартфон V0920 с двойной камерой
В планы китайской компании ZTE на ближайшие несколько недель входит выпуск нового смартфона V0920, который выйдет под более звучным названием. Аппарат отнесен к бюджетному сегменту, и на данный момент он уже прошел тестирование регулятором TENAA.
Смартфон ZTE V0920 наделен экраном 18:9 с диагональю 5,45 дюйма и сравнительно тонкими рамками. Его собрали на матрице IPS, которая поддерживает разрешение HD+ или 1440х720 пикселей, а над ним находится 5-мегапиксельная фотокамера для селфи. Смартфон с завода поставляется с предустановленной ОС Android 8.1 Oreo, что весьма нечасто встречается в бюджетном сегменте, плюс у него сразу есть 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, а питается все это от батареи емкостью 3200 мАч.
Согласно описанию с сайта TENAA, процессор нового ZTE V0920 имеет тактовую частоту 1,4 ГГц и четыре ядра, а также встроенный модуль LTE для подключения к соответствующим сетям. В распоряжении мобильника есть сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, два слота под SIM-карты, поддержка карт microSD и двойная основная камера на базе модулей на 13 и 2 мегапикселя. Продаваться смартфон будет только в Поднебесной, и его цена едва ли превысит отметку в 150 американских долларов, так что ZTE V0920 имеет все шансы в итоге оказаться весьма популярным.
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19.03.2018 11:32
19.03.2018 11:32