Игровой смартфон Xiaomi Blackshark снова протестирован в Geekbench

Бенчмарк Geekbench повторно протестировал производительность смартфона с кодовым именем Xiaomi Blackshark, на данный момент не анонсированного. Это потенциально игровой смартфон, и результаты проверки его возможностей уже утекли в сеть.



Согласно предоставленным данным, Xiaomi Blackshark сможет утереть нос всем современным флагманам, так как его процессор, предположительно топовый Qualcomm 845, выдает 2452 балла в одноядерном режиме и 8452 балла в многоядерном. Работает Xiaomi Blackshark на Android 8 Oreo с фирменной прошивкой MIUI 9, которая в этом году обновится до версии 10, плюс у него есть сразу 8 Гб оперативной памяти, и такого комплекта действительно хватит всем современным играм.



Но вот беда: подобную начинку можно будет встретить во многих флагманах 2018 года, так что Xiaomi Blackshark придется придумать что-то еще, чтобы отличаться от них и иметь право называться игровым. По слухам, ему придумают уникальный геймерский дизайн, и у него будет один из самых продвинутых экранов на рынке, а поскольку геймеры, как известно, любят ушами, не обойдется и без двух, а то и вовсе четырех динамиков. Анонс Xiaomi Blackshark ожидается в третьем квартале этого года.