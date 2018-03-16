Смартфон AllCall MIX2 поддерживает беспроводную зарядку

Релиз смартфона AllCall MIX2 приближается с каждым днем, и постепенно информации о гаджете становится все больше. На днях, к примеру, стало известно о доступности двух цветов корпуса на выбор – черного и темно-синего, а сегодня информаторы сообщили о поддержке смартфоном беспроводной зарядки.

AllCall MIX2 можно заряжать по проводу посредством USB-C – по этому интерфейсу можно подавать 10 и даже 15 ватт мощности, что позволит сократить время зарядки. Подробностей о беспроводной зарядке пока что мало, но, вероятно, будет реализована поддержка стандарта Qi – самого распространенного и востребованного. Его использует даже Apple в своем новейшем флагмане iPhone X.

В продажу AllCall MIX2 поступит уже совсем скоро и будет доступен в двух версиях: с 64 и 128 Гб встроенной памяти по цене $200 и $220 соответственно. В стоимость войдут 6 Гб оперативной памяти, большой экран Full HD+ на 6 дюймов по диагонали с соотношением сторон 18:9 и минимальными рамками экрана (он займет 90% лицевой панели), а также ОС Android 7.1 и фотокамеры 8 и 16 Мп. Кроме того, в смартфон встроят функцию распознавания лиц и высокоточный сканер отпечатков пальцев. Подробнее о AllCall MIX2 можно узнать здесь, плюс о его преимуществах расскажет 3D-видео. Кроме того, AllCall MIX2 можно получить совершенно бесплатно – подробности здесь.