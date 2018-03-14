Смартфон OnePlus 6: характеристики, фото и цена

Новые данные от разработчиков XDA подтвердили, что грядущий флагман OnePlus 6 получит вырез в верхней части дисплея как у iPhone X. Также это подтверждает и недавно опубликованный снимок экрана приложения AnTuTu. Код прошивки OxygenOS показал, что новинка китайского производителя значится под кодовым названием Enchilada.

Oneplus 6

Предположительно, OnePlus 6 получит длинный безрамочный экран c вырезом и соотношением сторон 19:9, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Судя по опубликованным фото, корпус смартфона будет выполнен из стекла, что может означать поддержку беспроводной зарядки.

OnePlus 6

Аппаратной основой OnePlus 6 станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Отметим, что в первых тестах прототип смартфона уже набрал 276510 баллов в бенчмарке AnTuTu. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64/128 ГБ.

OnePlus 6 AnTuTu

Презентация OnePlus 6 состоится в июне текущего года. Стоимость нового флагмана составит около $500.


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