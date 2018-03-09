Xiaomi прокачает смартфон Redmi Note 5

Компания Xiaomi пару недель назад провела презентацию смартфона Redmi Note 5 в Индии, а через несколько дней пройдет анонс его китайской версии. Она будет заметно отличаться от оригинала, притом сугубо в лучшую сторону, поскольку ее оснастят более современной начинкой.

Redmi Note 5

Китайский смартфон Redmi Note 5, который не стоит путать с Redmi Note 5 Pro, будет наделен сразу 6 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 гигабайта, а в качестве SoC будет задействован мощный 8-ядерный процессор Qualcomm 636 с отличной встроенной графикой. Анонс Redmi Note 5 в Поднебесной Xiaomi проведет 16 марта этого года, и почти сразу же он поступит в продажу, так что его можно будет заказать на том же AliExpress, однако его стоимость на данный момент остается неизвестной.

Как отмечают представители Xiaomi, китайский Redmi Note 5 будет отличаться от индийского только процессором и объемом ОЗУ, так что нас ждет отличный смартфон в металлическом корпусе с большим экраном Full HD+ с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 18:9. Работать Redmi Note 5 будет на MIUI 9 поверх Android 7, но ОС наверняка обновят до Android 8 в ближайшее время.

Максим Мишенев, MobileDevice


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