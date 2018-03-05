Смартфон Oukitel WP5000 наделили прочным корпусом и большой батареей

В Китае представлен новый смартфон от третьего эшелона – Oukitel WP5000. Аппарат выделяется своим брутальным дизайном в дополнение к очень прочному корпусу и большому аккумулятору, а также вполне современной аппаратной начинке.

Oukitel WP5000

Согласно официальным данным, новый Oukitel WP5000 работает от батареи 5000 мАч с поддержкой очень быстрой 18-ваттной зарядки по USB-C. Памяти здесь очень много – 6 Гб оперативной и 64 гб постоянной, к тому же есть слот под карты microSD до 128 гигабайтов. Смартфон построен на процессоре MediaTek Helio P25 на восемь ядер, а его корпус не боится ударов, падений, воды, пыли и даже ржавчины, так как полностью оцинкован.

Экран Oukitel WP5000 характеризуется соотношением сторон 18:9 и диагональю 5,7 дюйма, а вот его разрешение производитель уточнять по каким-то причинам не стал. Также в смартфоне есть пара слотов под SIM-карты, модуль LTE, сканер отпечатков пальцев и две фотокамеры: фронтальная 8 Мп и основная 16+16 Мп с автофокусом и вспышкой. Цены у Oukitel WP5000 пока нет, как и даты релиза, но зато есть ОС Android 7.1.2 которую скоро обновят до Android 8 Oreo.

Максим Мишенев, MobileDevice


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