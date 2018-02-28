MWC 2018: SIKURPhone – смартфон и кошелек для криптовалют

Криптовалюты постепенно становятся никому неинтересными ввиду постоянных сильных колебаний курса, но пока еще не все майнеры вымерли, и специально для них на выставке MWC 2018 был показан гаджет SIKURPhone. Это в первую очередь смартфон, но он также может выполнять роль аппаратного кошелька для криптовалют.



Такого рода кошельки нужны, чтобы никто, ни один хакер со зрением -20 не смог добраться до драгоценных биткоинов и прочих эфиров – они всегда будут в вашем кармане. Мобильник SIKURPhone рабоает на уникальной ОС SIKUROS, основанной на Android, и хранит все данные строго в шифрованном виде. Впрочем, брешь в защите все же есть – по факту, крипта хранится не в памяти смартфона, а в некоем защищенном облаке, о чем проболтались разработчики. Другими словами, потенциально к нему можно получить доступ, но зато снижается риск кражи крипты при утере самого смартфона.



Стоит SIKURPhone очень дорого – 800 долларов США , предлагая аппаратные возможности на уровне 150-долларовых моделей Xiaomi. У него есть 4 Гб ОЗУ, батарея 2800 мАч, старый порт microUSB 2.0, экран на 5,5 дюйма со стеклом Gorilla Glass и рамками и 64 Гб постоянной памяти. Тип процессора никто уточнять не стал, но зато упомянули про сканер отпечатков пальцев и фотокамеры на 13 Мп сзади и 5 Мп спереди.