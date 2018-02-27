MWC 2018: Energizer анонсировала смартфон с батареей на 16 000 мАч

Французская компания Avenir Telecom на выставке MWC 2018 продемонстрировала новый смартфон Energizer PowerMax P16K Pro с аккумулятором рекордной ёмкости – 16 000 мАч.

Новинка забрала пальму первенства у представленного год назад китайского смартфона OUKITEL K10000 Pro с аккумулятором на 10 100 мАч и временем автономной работы в 10 дней.

Energizer PowerMax P16K Pro фактически можно назвать внешним аккумулятором со встроенным смартфоном. Конечно, ни о какой компактности не может быть и речи. Толщина новинки составляет 15,2 мм, что вдвое больше, чем у многих современных смартфонов. Весит аппарат порядка 300 граммов. Но вопреки внушительным габаритам, в руке Power Max P16K Pro лежит довольно комфортно.

Новинка оснащена 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160?1080 пикселей, соотношением сторон 18:9), двойной основной камерой на 16+13 Мп и фронтальной на 13+5 Мп.

За производительность Power Max P16K Pro отвечают восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 и 6 ГБ оперативной памяти. Обычной памяти в смартфоне 128 ГБ. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Гаджет также оснащён симметричным разъёмом USB Type-C и поддерживает быструю зарядку мощностью 12 В. Сколько времени нужно на полную зарядку – не сообщается.

Старт продаж Energizer Power Max P16K Pro запланирован аж на сентябрь 2018 года. Ориентировочная цена устройства – $500.