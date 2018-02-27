MWC 2018: Energizer анонсировала смартфон с батареей на 16 000 мАч

Французская компания Avenir Telecom на выставке MWC 2018 продемонстрировала новый смартфон Energizer PowerMax P16K Pro с аккумулятором рекордной ёмкости – 16 000 мАч.

Energizer PowerMax P16K Pro

Новинка забрала пальму первенства у представленного год назад китайского смартфона OUKITEL K10000 Pro с аккумулятором на 10 100 мАч и временем автономной работы в 10 дней.

Energizer PowerMax P16K Pro фактически можно назвать внешним аккумулятором со встроенным смартфоном. Конечно, ни о какой компактности не может быть и речи. Толщина новинки составляет 15,2 мм, что вдвое больше, чем у многих современных смартфонов. Весит аппарат порядка 300 граммов. Но вопреки внушительным габаритам, в руке Power Max P16K Pro лежит довольно комфортно.

Energizer PowerMax P16K Pro
Energizer PowerMax P16K Pro
Energizer PowerMax P16K Pro
Energizer PowerMax P16K Pro
Energizer PowerMax P16K Pro

Новинка оснащена 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160?1080 пикселей, соотношением сторон 18:9), двойной основной камерой на 16+13 Мп и фронтальной на 13+5 Мп.

За производительность Power Max P16K Pro отвечают восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 и 6 ГБ оперативной памяти. Обычной памяти в смартфоне 128 ГБ. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Гаджет также оснащён симметричным разъёмом USB Type-C и поддерживает быструю зарядку мощностью 12 В. Сколько времени нужно на полную зарядку – не сообщается.

Старт продаж Energizer Power Max P16K Pro запланирован аж на сентябрь 2018 года. Ориентировочная цена устройства – $500.




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