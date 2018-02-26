MWC 2018: имиджевый смартфон Nokia 8 Sirocco

Давным-давно под брендом Sirocco компания Nokia выпускала топовые и имиджевые модели сотовых телефонов, пользовавшихся бешеным спросом. В этом году состоялось оживление этого бренда, вот только многие ждали камбека культового слайдера 8800 Sirocco, а вместо него появился совсем другой аппарат.

Nokia 8 Sirocco

Сегодня на MWC 2018 был представлен смартфон Nokia 8 Sirocco – столь же мощный, сколь и стильный. Его лицевую панель, занятую изогнутым экраном POLED на 5,5 дюйма с разрешением Quad HD закрывает не менее изогнутое стекло Gorilla Glass 5, а тыльную панель из металла украшают две камеры на 12 и 13 Мп с оптикой от Zeiss и двукратным оптическим зумом. В основу смартфона Nokia 8 Sirocco лег процессор Qualcomm 835, дополненный 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, и у него есть два слота под SIM-карты, но нет поддержки microSD.

Мобильник получил фронтальную камеру на 5 Мп, беспроводную зарядку батареи 3260 мАч по стандарту Qi, а также модули ГЛОНАСС, GPS, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и LTE для доступа в соответствующие сети. Есть даже модуль NFC для бесконтактных платежей и чистая прошивка Android 8. Смартфон Nokia 8 Sirocco толщиной менее 8 мм выйдет в апреле этого года по цене в районе 750 евро. Дороговато, конечно. Но деньги – ничто, имидж – все.

Максим Мишенев, MobileDevice


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