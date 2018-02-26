Новое фото Xiaomi Mi 7: тыльная панель смартфона лишена уникальности

В сеть выложили новую фотографию смартфона Xiaomi Mi 7 – нового флагмана от китайской Apple , премьера которого состоится в конце марта этого года. Если снимок не поддельный, то в плане дизайна нас, увы, ничего нового не ждет – сзади это все тот же Mi 6, разве что блок камеры сделали вертикальным.



Но глянец крышки Xiaomi Mi 7 может указывать на покрытие из стекла, а это уже намекает на беспроводную зарядку, которой пока что нет ни у одного из смартфонов Xiaomi. В плане эргономики у флагмана все будет выполнено по стандарту, разве что сенсорные кнопки с высокой долей вероятности уступят место наэкранным. Но вот чего нет на тыльной панели Xiaomi Mi 7, так это дактилоскопа, и не видно его и по бокам. И тут остается два варианта: либо его поместят на лицевой панели с сохранением нижней рамки, либо он будет встроен прямо в дисплей.



Первый вариант можно отсечь сразу, поскольку рамочные смартфоны выпускают теперь только совсем отставшие от жизни компании, включая Sony, так что ждем сканер отпечатков в экране. Есть и третий вариант: Xiaomi откажется от дактилоскопа в пользу Face ID, системы распознавания лиц, как полгода назад это сделала Apple . Добавим также, что Mi 7 может стать первым аппаратом Xiaomi с функцией Always On Display. Флагман будет анонсирован 27 марта этого года, и соберут его на новейшем процессоре Quacomm 845 в комплекте с 6 Гб оперативной памяти.