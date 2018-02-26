Флагманский смартфон LG Judy зазвучит по-новому

Смартфон LG Judy, потомок текущего флагмана LG G6, выведет уровень звучания мобильных средств связи на совершенно новы уровень, если верить информации от инсайдеров. В него встроят динамики Boomsound, которые будут способствовать выводу чистого звука с хорошими «низами», насколько это возможно в формате современных смартфонов.



Новый корейский флагман LG Judy не будет представлен на MWC 2018, что связано в первую очередь с переименованием, ведь раньше смартфон носил название LG G7, но LG решила все поменять, и в итоге релиз был перенесен. Теперь, как утверждается, мобильник прибудет в магазины лишь летом, когда все его конкуренты, включая Xiaomi Mi 7, будут активно завоевывать рынок.



Акустика станет чуть ли не главным конкурентным преимуществом LG Judy, но пока не сообщается, сколько динамиков планируется встроить в этот смартфон – если их будет всего два, то едва ли качество звучания будет сильно отличаться от конкурентов. К характеристикам LG Judy относятся процессор Qualcomm 845, 6 Гб RAM, накопитель на 128 Гб, двойная фотокамера, ОС Android 8 с оболочкой LG UX и большой экран Quad HD+ на 6 или 6,2 дюйма по диагонали с очень тонкими рамками.