Смартфон Moto G6 Plus покрасят в пять цветов

Флагманский смартфон Moto G6 Plus, анонс которого состоится уже менее чем через неделю, поступит в продажу сразу в пяти оттенках корпуса для привлечения более широкой аудитории потенциальных покупателей. Покажут его на Mobile World Congress 2018 в Барселоне уже 26 или 27 числа.



Продаваться новый Moto G6 Plus будет в белом, серебристом, синем, золотом и голубом цветах корпуса, что сразу отсекает ценителей смартфонов в классическом черном окрасе. Причин отказа от этого оттенка нет, и его, возможно, вернут немного позже. К характеристикам нового мобильника от Motorola относятся экран Full HD+ на 6 дюймов по диагонали, батарея 3250 мАч, процессор Qualcomm 630 (что весьма странно для флагмана) и ровно 6 Гб оперативной памяти.



Цена такого аппарата составит до 300 евро, и в нее войдут фронтальная камера на 16 Мп и двойная основная на 12+5 Мп. Больше ничего особенного в Moto G6 Plus не будет – добавят порт USB-C, ускоренную зарядку, ОС Android 8 Oreo и модуль LTE . Про поддержку NFC упоминаний пока что нет. Вместе с этим смартфоном представят менее мощный и более компактный Moto G6, а также совсем дешевый Moto G6 Play с базовыми по современным меркам спецификациями.