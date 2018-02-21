Игровой смартфон Xiaomi Black Shark протестирован в AnTuTu

Неделю назад появилось первое упоминание о некоем смартфоне Xiaomi Black Shark из категории игровых, а уже сегодня в сеть уплыл результат его тестирования в бенчмарке AnTuTu. Пока что игровых смартфонов не так много – это только Razer Phone, которому уже почти полгода, и у Xiaomi есть реальный шанс занять новую почти свободную нишу.



Грядущий Xiaomi Black Shark, согласно описанию, оснащен по почти последнему слову техники – у него есть топовый процессор Qualcomm 845, сразу 8 Гб оперативной памяти и отличный IPS-экран на 6 дюймов по диагонали с высоким разрешением Full HD+, который, в отличие от AMOLED, не будет выгорать. При всем этом емкость ROM у смартфона составила всего 32 Гб, но это, вероятнее всего, ошибка, или же тест прошел инженерный образец, в котором объем постоянной памяти не имеет особого значения.



Конечно же, Xiaomi Black Shark работает на фирменной прошивке MIUI, признанной одной из лучших во всем мире, и установлена она поверх ОС Android 8 Oreo, пока что самой свежей. Тест в последней версии AnTuTu показал 270 680 баллов, а это больше, чем у пока не анонсированного Samsung S9+ на то же процессоре. Анонс Xiaomi Black Shark ожидается на MWC 2018, но, по информации из других источников, презентацию планируется перенести на май этого года.