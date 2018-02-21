Смартфон Moto G6 Play протестирован в GeekBench

Рассекречена производительность нового китайского смартфона Moto G6 Play из среднебюджетного сегмента. Аппарат будет представлен на шоу MWC 2018, где Lenovo, владелец бренда Motorola, покажет значительное количество новинок.

Moto G6 Play

Смартфон Moto G6 Play протестирован в бенчмарке GeekBench, и результат проверки представлен на предложенном скриншоте. Как видно, возможностей у этого моноблока мало, но оно и понятно, ведь он собран на далеко не самом производительном чипе Qualcomm 430, которому самое место в бюджетных мобильниках самого начального уровня.

Смартфон выйдет в марте этого года, и у него будет 3 Гб оперативной памяти и прошивка Android 8 Oreo, а также экран с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, диагональ которого, по слухам, составит всего 5,7 дюйма. Почему Moto G6 Play назвали именно так, сказать сложно, поскольку в более-менее современные игры сыграть на нем не получится, но современный маркетинг – дело такое. Вместе с Moto G6 Play также будут показаны модели Moto G6 и Moto G6 Plus с намного более современной, но все-таки тоже не флагманской начинкой. MWC 2018 откроет свои двери уже в это воскресенье.

Максим Мишенев, MobileDevice


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