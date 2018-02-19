Новые рендеры Meizu 15 Plus: смартфон оказался очень стильным

Близится день официального анонса флагманского смартфона Meizu 15 Plus, и сегодня появилась возможность увидеть его во всей красе. Инсайдеры опубликовали полуофициальные рендеры данного аппарата, и это наверняка его финальный дизайн, поскольку до анонса остается всего неделя.



Как и предполагалось, Meizu 15 Plus получил экран 18:9, боковые рамки которого практически отсутствуют, а верхняя и нижняя имеют минимальную толщину. На тыльной панели корпуса находятся две камеры с двойной светодиодной вспышкой, а дактилоскопа нет ни здесь, ни спереди – его следует искать на правом торце, прямо под кнопкой включения. Входа под наушники у Meizu 15 Plus не будет – его заменили на порт USB-C, но в комплекте наверняка будет лежать переходник на 3,5 миллиметра.

