Новые рендеры Meizu 15 Plus: смартфон оказался очень стильным
Близится день официального анонса флагманского смартфона Meizu 15 Plus, и сегодня появилась возможность увидеть его во всей красе. Инсайдеры опубликовали полуофициальные рендеры данного аппарата, и это наверняка его финальный дизайн, поскольку до анонса остается всего неделя.
Как и предполагалось, Meizu 15 Plus получил экран 18:9, боковые рамки которого практически отсутствуют, а верхняя и нижняя имеют минимальную толщину. На тыльной панели корпуса находятся две камеры с двойной светодиодной вспышкой, а дактилоскопа нет ни здесь, ни спереди – его следует искать на правом торце, прямо под кнопкой включения. Входа под наушники у Meizu 15 Plus не будет – его заменили на порт USB-C, но в комплекте наверняка будет лежать переходник на 3,5 миллиметра.
Смартфон порадует свежей прошивкой Flyme 7 поверх Android 8 Oreo, 6 Гб оперативной памяти, топовым процессором от MediaTek или Qualcomm (достоверных сведений о модели CPU пока нет) и поддержкой быстрой зарядки mCharge. Кроме того, Meizu 15 Plus будет представлен и в виде младшей версии Meizu 15 – она окажется чуть более компактной (5,7 дюйма против 6 дюймов у старшей версии) и чуть менее производительной за счет 4 Гб оперативной памяти. В остальном же параметры изменений не претерпят. Анонс смартфонов состоится на MWC 2018 в Барселоне.
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