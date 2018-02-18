ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845

В Weibo, китайском аналоге Твиттера, засветился новый смартфон от ZTE, который та выпустит под дочерним брендом Nubia. Это будет полноценный флагман на базе Snapdragon 845, и его уже даже протестировали в AnTuTu.

ZTE

Результатом проверки в бенчмарке стали почти 272 000 баллов. Смартфон работает на Android 8 Oreo от Google и располагает 6 Гб оперативной и жалкими 32 Гб встроенной памяти, так что это или младшая модификация, или ошибка в базе данных. По всей вероятности, с учетом прочих компонентов, памяти в аппарате будет минимум 64 Гб, поскольку с 32 гигабайтами он уже не сможет конкурировать ни с одним из флагманов от других производителей.

Если повезет, новый Nubia выйдет и вовсе с 8 Гб оперативки, и тогда ему будет под силу одолеть даже пока еще не представленный OnePlus 6, при условии, конечно же, адекватной цены. ZTE не спешит с анонсом своего нового творения, так что едва ли его презентация состоится на MWC 2018, но и тянуть она тоже не станет, так как Xiaomi Mi 7, LG G7 и прочие топовые мобильники будут показаны до конца весны текущего года. Скорее всего, новый Nubia получит экран на 6 дюймов с разрешением Full HD+ и матрицей IPS, порт USB-C с быстрой зарядкой, корпус из металла и поддержку LTE-сетей.

Максим Мишенев, MobileDevice


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