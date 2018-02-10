Складной смартфон LG получит три сенсорных экрана

Компания LG работает над собственным складным смартфоном, не желая отставать от Samsung и тем более от китайских вендоров. Еще в 2014 году она подала соответствующую патентную заявку, и на днях она была официально одобрена.

LG

Затея LG заключается в создании смартфона, состоящего сразу из трех сенсорных экранов и складывающихся подобно брошюре или буклету. Основной экран по умолчанию будет посередине, но это можно будет изменить в настройках. Если развернуть смартфон полностью, то изображение растянется на все три экрана сразу, и это будет уже полноценный планшетный компьютер. Само собой, это всего лишь патент, и далеко не факт, что за ним уже стоит готовый прототип – вполне возможно, LG попросту заранее готовится к битве за новый рынок складных смартфонов, который на данный момент не сформирован.

По факту, сейчас в продаже есть только один складной смартфон – это ZTE Axon M, но он, обладая спецификациями среднего уровня, стоит как флагман и продается не очень уверенно, так что спрос на складные гаджеты ввиду их завышенной цены высоким уж точно не будет, пока Xiaomi не предложит качественное решение с приемлемым ценником, а она этого делать не планирует.

Максим Мишенев, MobileDevice


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