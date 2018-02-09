Второе поколение станции Samsung DeX превратит смартфон в тачпад

Год назад нам показали док-станцию Samsung DeX для флагманских смартфонов Samsung, превращающую их в своего рода настольные компьютеры. В этом году увидит свет второе поколение аксессуара, и инсайдер Эван Бласс уже выложил его рендеры.

Samsung DeX

Как видно, Samsung DeX 2 кардинально отличается от первого поколения. Новинка будет представлена на MWC 2018 вместе со смартфонами S9 и S9+, и в ней аппараты будут располагаться горизонтально. При подключении к Samsung DeX 2 экран смартфона превратится в тачпад, так что мышка может уже и не потребоваться. На корпусе станции есть два полноразмерных порта USB-C и выход HDMI для подключения к монитору, а питание на всю конструкцию подается по USB-C.

Функционировать Samsung DeX 2 будет так же, как и первое поколение – нужно вставить в нее телефон и подключить ее к ТВ или монитору, и на большой экран тут же будет выведена модификация Android, заточенная под Windows. Здесь есть и окна, и таскбар, и многозадачность, так что смартфоны Samsung превратятся в полноценные карманные компьютеры. Можно установить на них Word, Excel и другие программы и полностью отказаться от использования настольного компьютера.

Максим Мишенев, MobileDevice


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