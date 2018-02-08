Флагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце марта

Как и предполагалось, на MWC 2018 в конце этого месяца анонса флагманского смартфона Huawei P20 не будет – сегодня появилось официальное подтверждение этой информации. Китайский вендор разослал приглашения на показ данного мобильника, в котором указаны совсем другая дата и другой город.

Huawei P20

Новый Huawei P20 презентуют в Париже, и не где-нибудь, а прямо в Большом дворце. Пройдет премьера 27 марта этого года, и там же покажут его версии Lite и Plus, о которых стало известно не так давно. Главной фишкой Huawei P20 и Р20 Plus станет тройная основная камера, способная делать 40-мегапиксельные кадры. Ее дополнят мощным искусственным интеллектом, на что указывает надпись на приглашении, так что нас ждет один из самых продвинутых камерофонов современности.

Что же до Huawei P20 Lite, то ИИ, вероятно, встроят и в него, но вместо тройной камеры в него встроят двойную, что тоже неплохо, хотя уже не так интересно. Все три смартфона из коробки получат ОС Android 8 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8, а также от 4 до 8 Гб оперативной памяти и накопитель до 256 Гб в зависимости от модели. Основными конкурентами аппаратов станут Samsung S8 и S8+, а также Xiaomi Mi 7.

Максим Мишенев, MobileDevice


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