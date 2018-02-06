Смартфон HTC U12 сфотографирован живьем

В Тайване прошла небольшая выставка мобильной электроники, посвященная в первую очередь прототипам смартфонов с поддержкой сотовых сетей 5G. На одном из стендов красовались новые пока не анонсированные аппараты от HTC , и, по всей вероятности, на предложенном снимке запечатлен cам HTC U12 – новый флагман от этого вендора.



На том, что это именно HTC U12, настаивает Эван Бласс, инсайдер, который почти никогда не ошибается в своих предположениях. Если это и правда он, то становится понятно, почему его не станут показывать на MWC 2018, где пройдет анонс Samsung S9 и S9+. Достаточно взглянуть на поистине гигантскую верхнюю рамку, и дальше уже можно не рассматривать данный смартфон вообще.



Остается надеяться, что на стенде показан лишь прототип будущего флагмана, но есть вероятность, что это уже серийный образец, готовый к массовому производству. Как бы то ни было, на данный момент информации о возможностях HTC U12 нет – смартфон представят в лучшем случае в апреле, и ему предстоит битва с новыми флагманами от Samsung, LG, Xiaomi и OnePlus, и все эти производители готовят по-настоящему безрамочные гаджеты с топовой электроникой. Посмотрим, чем сможет удивить HTC U12, если в нем вообще будет что-либо новое и интересное.