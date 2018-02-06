В недорогой смартфон Infinix Hot S3 встроили камеру на 20 Мп

Анонсирован новый смартфон Infinix Hot S3 из числа доступных, в котором присутствует ряд уникальных для этого класса устройств особенностей. В частности, в него встроили 20-мегапиксельную камеру, причем она расположена на передней панели, тогда как основная камера наделена сенсором на 13 Мп.

Infinix Hot S3

Infinix Hot S3 относится к числу безрамочных смартфонов за счет своего экрана 18:9 с диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+. Стоит такой аппарат ровно 140 долларов США, и в цену уже входит ОС Android 8 Oreo с фирменным интерфейсом XOS 3.0, о котором мало что известно. К слову, производитель заверил, что выпустит для этого смартфона апдейт до Android 9, как только состоится релиз этой ОС.

Моноблок Infinix Hot S3 характеризуется быстрой 10-ваттной зарядкой АКБ емкостью 4000 мАч и 3 Гб оперативной памяти, а его накопитель получил емкость 32 Гб, плюс в продажу поступит версия на 4-64 гигабайта. Также у смартфона есть модули Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac и даже NFC для бесконтактных платежей, а ведь он не так часто встречается в бюджетных смартфонах. В Infinix Hot S3 установлен старый процессор Qualcomm 430, что оправдывает его невысокую стоимость, плюс есть два слота под SIM-карты и поддержка microSD до 256 Гб.

Максим Мишенев, MobileDevice


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