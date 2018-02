Смартфон Nokia 7 Plus показался на новом снимке

Не так давно стало известно о ведущейся разработке смартфона Nokia 7 Plus, официальный анонс которого пока не состоялся. Как сообщается, это будет безрамочный мобильник среднего уровня с рамкой из металла и сканером отпечатков пальцев на задней панели, и сегодня в сети было найдено его новое фото.



Лицевая и тыльная панели корпуса Nokia 7 Plus будут покрыты стеклом, что дает намек на беспроводную зарядку или просто на необходимость прикупить чехол покрепче. Спереди у мобильника есть вытянутый экран с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+, а сзади находится двойная фотокамера с оптикой от Zeiss и модулями на 12 и 13 Мп с записью 4К видео. Основу Nokia 7 Plus составит процессор Qualcomm 660, и ему в подмогу отрядят 4 Гб оперативной памяти. Емкость штатного накопителя составит 64 или 128 Гб, а в качестве прошивки будет использоваться Android 8 Oreo с обычным интерфейсом от Google , без фирменных оболочек.



Презентацию смартфона Nokia 7 Plus планируется провести в конце этого месяца на конференции MWC 2018 в Барселоне, где также должен быть представлен флагман Nokia 9 с ультрамощной начинкой. Стоимость новой «Семерки» не сообщается, но характеристики указывают на то, что очень дорогим он вряд ли будет при наличии современных новинок от Xiaomi.