Смартфон Nokia 7 Plus показался на новом снимке

Не так давно стало известно о ведущейся разработке смартфона Nokia 7 Plus, официальный анонс которого пока не состоялся. Как сообщается, это будет безрамочный мобильник среднего уровня с рамкой из металла и сканером отпечатков пальцев на задней панели, и сегодня в сети было найдено его новое фото.

Nokia 7 Plus

Лицевая и тыльная панели корпуса Nokia 7 Plus будут покрыты стеклом, что дает намек на беспроводную зарядку или просто на необходимость прикупить чехол покрепче. Спереди у мобильника есть вытянутый экран с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+, а сзади находится двойная фотокамера с оптикой от Zeiss и модулями на 12 и 13 Мп с записью 4К видео. Основу Nokia 7 Plus составит процессор Qualcomm 660, и ему в подмогу отрядят 4 Гб оперативной памяти. Емкость штатного накопителя составит 64 или 128 Гб, а в качестве прошивки будет использоваться Android 8 Oreo с обычным интерфейсом от Google, без фирменных оболочек.

Презентацию смартфона Nokia 7 Plus планируется провести в конце этого месяца на конференции MWC 2018 в Барселоне, где также должен быть представлен флагман Nokia 9 с ультрамощной начинкой. Стоимость новой «Семерки» не сообщается, но характеристики указывают на то, что очень дорогим он вряд ли будет при наличии современных новинок от Xiaomi.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Nokia 3310 4G на YunOS представлен официальноNokia 3310 4G на YunOS представлен официально
Анонс нового Apple iPad могут перенести на четвертый кварталАнонс нового Apple iPad могут перенести на четвертый квартал
Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018
Nokia 5 и Nokia 6 получили официальное обновление до Android OreoNokia 5 и Nokia 6 получили официальное обновление до Android Oreo
Смартфон Huawei P11 (P20) все же не покажут на MWC 2018Смартфон Huawei P11 (P20) все же не покажут на MWC 2018
Блок рекламы


Похожие новости
Опубликованы спецификации смартфона HTC BreezeОпубликованы спецификации смартфона HTC Breeze
Смартфон Nokia 8 Sirocco рассекречен до анонсаСмартфон Nokia 8 Sirocco рассекречен до анонса
Energizer ENERGY E20 – смартфон-раскладушка от производителя батареекEnergizer ENERGY E20 – смартфон-раскладушка от производителя батареек
Новые фото трехкамерного смартфона Huawei P20 попали в сетьНовые фото трехкамерного смартфона Huawei P20 попали в сеть
Как будет выглядеть смартфон Asus Zenfone 5 X00PD?Как будет выглядеть смартфон Asus Zenfone 5 X00PD?
Представлен смартфон Razer Phone 2018 Gold EditionПредставлен смартфон Razer Phone 2018 Gold Edition
HTC выпустит смартфон с процессором от Xiaomi Redmi Note 4HTC выпустит смартфон с процессором от Xiaomi Redmi Note 4
Nokia 8 Sirocco: раскрыты основные характеристики и ценаNokia 8 Sirocco: раскрыты основные характеристики и цена
Смартфон Archos Core 57S задаст жару Xiaomi Redmi 5?Смартфон Archos Core 57S задаст жару Xiaomi Redmi 5?
Смартфон Huawei Honor 10 получит широкоформатный дисплейСмартфон Huawei Honor 10 получит широкоформатный дисплей
Последние новости
Подгружаем последние новости