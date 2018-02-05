Смартфон Nokia 8 Sirocco рассекречен до анонса

На днях стало известно о возвращении бренда Sirocco, под которым в начале века финская компания Nokia выпускала свои имиджевые гаджеты. Сегодня найдена информация о новом представителе серии, который получил название Nokia 8 Sirocco.



Смартфон Nokia 8 Sirocco, по сути, рассекречен до премьеры, и покажут его на MWC 2018 в конце текущего месяца. Это будет топовый моноблок с камерами на 12+13 Мп сзади и 5 Мп спереди, и у каждой будет оптика от Zeiss. При этом же аппарат построят на мощнейшем процессоре Qualcomm 845, к которому добавят 6 Гб оперативной памяти, батарею 3250 мАч и экран OLED с разрешением как минимум Full HD+. Дисплей получит соотношение сторон 18:9 и диагональ 5,5 дюйма, что сделает смартфон очень компактным.



По предварительным данным, неплохие спецификации Nokia 8 Sirocco будут дополнены металлическим корпусом с защитой от воды по стандарту IP67, а также портом USB-C для быстрой зарядки. Компанию этому смартфону на MWC 2018 составит флагман Nokia 9 с не менее злой начинкой, плюс там же будут представлены середнячок Nokia 7 Plus и бюджетник Nokia 1. Кроме того, в этом году холдинг HMD Global возродит бренд Xpress-On, под которым некогда выпускались фирменные аксессуары Nokia.