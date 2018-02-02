Samsung выпустит смартфон S9 Active

В этом году компания Samsung выпустит как минимум три смартфона из топового сегмента – S9, S9+ и Note9. Сегодня также стало известно, что это трио может превратиться в квартет за счет четвертой флагманской модели – S9 Active.

S9 Active

По названию уже понятно, что четвертый флагман от Samsung – это тот же S9, только в усиленном корпусе с защитой уже не только от воды и пыли, но также от падений со сравнительно большой высоты. Пока что официальной информации о S9 Active нет, и едва ли его покажут вместе с S9 на MWC 2018, однако предыдущие года показали, что спрос на «активную» версию корейского флагмана есть, и притом достаточно высокий, так что его выпустят при любом раскладе. Другое дело, что продавать его могут не во всех странах мира, но тут все может измениться.

По характеристикам грядущий S9 Active, скорее всего, не будет отличаться от обычного S9, разве что за счет более прочного и, соответственно, толстого корпуса удастся уместить более емкий аккумулятор. В остальном же начинка будет той же: 4 Гб RAM, 64 Гб ROM, процессор Qualcomm 845 и экран Quad HD+ на 5,8 дюйма по диагонали. Анонс Samsung S9 ожидается в конце текущего месяца.

Максим Мишенев, MobileDevice


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