Смартфон Xiaomi Mi 7 могут не показать на MWC 2018

Смартфон Xiaomi Mi 7, появление которого, согласно последним слухам, состоится на выставке MWC 2018, вполне может не быть представлен на этом мероприятии. По сообщению одного из высокопоставленных сотрудников компании, в ходе этой выставки Xiaomi покажет ряд своих новинок, но на громкие презентации рассчитывать не стоит.



Таким образом, дата анонса Xiaomi Mi 7 снова оказалась неизвестной – его могут показать уже завтра, а могут и в марте или даже в апреле, тут уж не угадаешь. Вполне возможно, у Xiaomi может не хватить времени на доработку его программной или аппаратной части, или же она захочет пропустить вперед основного конкурента в лице Samsung с целью коррекции ценовой политики на основе стоимости мобильников S9 и S9+.



Тем не менее, Xiaomi Mi 7 мы точно увидим в этой половине года, поскольку уже в третьем квартале нас ждет загадочный OnePlus 6, после анонса которого внимание всего мира будет приковано только к нему. Заметим также, что Xiaomi уже зарезервировала немаленький павильон на MWC, так что новинок от нее ожидается много. Напомним, что Xiaomi Mi 7 – это смартфон с процессором Qualcomm 845, экраном Quad HD+ на 6 дюймов и 8 Гб оперативной памяти.