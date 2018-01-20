LG может представить обновленный смартфон V30

Не так давно стало известно, что на MWC 2018 смартфон LG G7 показан не будет, что связано с грядущим переименованием всей линейки топовых мобильников данного бренда. Но с пустыми руками в Барселону LG ехать не собирается, и на этой выставке она планирует показать новую версию смартфона LG V30.

LG V30

Напомним, что моноблок LG V30 был показан в сентябре 2017 года в Берлине на выставке IFA, и это флагманская (пока еще) модель, которая заменила собой LG G6. Новый LG V30, названия у которого пока еще нет, получит в первую очередь систему искусственного интеллекта, который, возможно, будет отвечать за качество снимков на основную и фронтальную камеры. По слухам, корейский вендор даже подумывает о возвращении второго дисплея, как было у моделей V10 и V20, но пока что это не подтверждается.

Едва ли обновленный LG V30 получит процессор Qualcomm 845, потому как этот CPU уже зарезервирован за LG G7, или как там его в итоге назовут. Следовательно, LG V30 будет интересен в первую очередь фотографам, но, опять же, его участие в шоу MWC 2018 пока не подтверждено. Что же до LG G7, то его показ состоится в конце марта, а релиз предварительно назначен на апрель текущего года, и все его характеристики на данном этапе засекречены.

Максим Мишенев, MobileDevice


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