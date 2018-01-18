Xiaomi может выпустить смартфон Mi Mix 2s

Компании Xiaomi приписывают намерение выпустить смартфон Mi Mix 2s, улучшенную версию своего дизайнерского безрамочника Mi Mix 2, вышедшего почти полгода назад. Утверждается, что покажут его уже этой зимой в Барселоне, где в конце февраля пройдет выставка мобильной электроники MWC 2018.

Xiaomi Mi Mix 2s

Если точнее, то показ смартфона Xiaomi Mi Mix 2s ожидается 26 февраля, в первый день работы мероприятия, и даже ходят слухи, что у его экрана будет вырез в верхней части в стиле Apple iPhone X. Впрочем, на волне огромного количества шуток про эту монобровь Xiaomi едва ли решится сделать подобное со своим имиджевым гаджетом. О смартфоне на данном этапе известно довольно мало: рамки его экрана, вероятно, станут чуть более тонкими, а процессор заменят на самый современный Qualcomm 845 с добавлением 6 Гб оперативной памяти.

Но если такую начинку получит Xiaomi Mi Mix 2s, то чего же тогда ждать от Mi Mix 3, который прибудет осенью текущего года? и какой смысл выпускать этот смартфон, если на MWC 2018 запланировано проведение презентации флагмана Xiaomi Mi 7 с идентичными параметрами? На все это у Xiaomi и инсайдеров пока нет ответа, так что ждем последних чисел февраля.

Максим Мишенев, MobileDevice


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