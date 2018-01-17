Представлен смартфон Meizu M6S

Компания Meizu представила смартфон M6s. В Китае новинка будет называться S6. Это первый «полноэкранный» смартфон китайского производителя, лишённый кнопки mBack.

Meizu M6S

Сканер отпечатков пальцев в M6s расположился сбоку, а снизу дисплея расположен круг, который, по сути, является наследником такового в Meizu MX2. Обычное нажатие возвращает на шаг назад, а сильное – на главный экран.

Meizu M6S оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440?720 пикселей и соотношением сторон 18:9 (2:1). Яркость экрана составляет 450 нит, а контрастность – 1000:1. Аппаратной основой смартфона стал процессор Samsung Exynos 7872 с двумя производительными ядрами Cortex A73, четырьмя энергоэффективными Cortex A53 и графикой Mali-G71 MP1. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 32 ГБ или 64 ГБ.

Exynos5

Помимо этого, M6S получил 16-мегапиксельную основную камеру с пятиэлементным объективом, диафрагмой f/2.0, поддержкой фазового автофокуса PDAF и режимом HDR от ArcSoft. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп с апертурой f/2.0 и набором интеллектуальных алгоритмов, улучшающих фотопортреты.

Емкость аккумулятора достигает 3000 мАч. Также поддерживается функция быстрой зарядки (18 Вт), благодаря которой телефон за 30 минут заряжается на 52%. Meizu M6S работает под управлением операционной системы Flyme 6.2, которая также доступна в бета-версии Flyme 6.8.1.8. Стоит отметить наличие наличие порта USB-C и металлический корпус.

Meizu M6S

В продаже Meizu M6S появится с 19 января. Новинка доступна в четырех цветах: чёрном, серебристом, золотом и синем. Стоимость базовой версии с 3/32 ГБ составит $155, версия с 3/64 ГБ обойдется пользователям в $185.




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