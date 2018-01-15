«Живое» фото Sharp Aquos S3: безрамочный смартфон с рамками

История безрамочных смартфонов началась именно с японской компании Sharp, а Xiaomi со своим первым Mi Mix в 2016 году лишь популяризировала новый формат. Теперь от Sharp все ждут новой революции на рынке, но, похоже, ее не случится – сегодня в сеть попало фото ее пока еще не анонсированного смартфона Aquos S3.



Показ Sharp Aquos S3 пройдет 16 января в Тайбэе, но сам смартфон никак нельзя назвать безрамочным. В целом, в этой модели соединились черты сразу нескольких уже вышедших смартфонов: Samsung S4 (гигантская рамка под экраном с вытянутой кнопкой Home), Essential Phone (вырез под фотокамеру в верхней части экрана) и iPhone X (форма и расположение модуля основной камеры). Выглядит аппарат как-то очень несуразно, и очень хочется верить, что снимок поддельный, но Sharp пока не делала никаких заявлений.



О характеристиках грядущего Sharp Aquos S3 известно меньше, чем хотелось бы: смартфон получит дисплей на 6 дюймов с разрешением 2040х1080 пикселей, что больше HD+, но меньше Full HD+, а его корпус будет украшен стеклянной панелью на тыльной панели. Также упомянуты двойная фотокамера на 13+12 мегапикселей и фронталка 16 Мп без собственной вспышки. Стоимость Sharp Aquos S3 не сообщается, дата релиза – тоже, но с таким дизайном едва ли им кто-то заинтересуется за пределами Японии. По слухам, за него попросят около $370.