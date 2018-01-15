Смартфон Umidigi S2 Lite работает на Android 8.1 из коробки

В Китае анонсирован новый смартфон Umidigi S2 Lite, который станет первым безрамочным моноблоком в мире, работающим на ОС Android 8.1 Oreo уже с завода. На данный момент, действительно, такого устройства нет ни у одного из производителей.



К преимуществам нового Umidigi S2 Lite, который пока еще не успел поступить в продажу, относится в первую очередь батарея емкостью 5100 мАч – это почти как у Xiaomi Mi Max 2, только экран здесь меньше – 6 дюймов по диагонали. Нельзя не отметить и систему распознавания лиц 3D Face ID, которая даже не потребовала вырез в экране. На тыльной стороне смартфона есть двойная камера с двойной же вспышкой, а внутри скрыты 64 Гб постоянной и 4 Гб оперативной памяти.



Детальные характеристики смартфона Umidigi S2 Lite не раскрываются, но едва ли это будет китайский убийца флагманов – слово Lite в его названии говорит об обратном. Поверх прошивки Android 8.1 Oreo установят фирменную оболочку UMI OS, а сам смартфон будет работать в сотовых сетях LTE всех диапазонов. Анонс Umidigi S2 Lite состоится уже завтра, и его дебют может совпасть с релизом. По слухам, нас ждет смартфон среднего уровня с экраном HD+, двумя слотами под SIM-карты, и продаваться он будет лишь на территории Китая.