Эксперты назвали лучший смартфон на ОС Android

Эксперты ресурса Android Authority провели тестирование смартфонов, чтобы выявить победителя среди гаджетов, функционирующих на операционной системе Android.

Для определения лучшего пришлось проверять различные параметры мобильных устройств, – передает newsyou.info.

Специалисты тестировали аппараты на скорость работы, технические характеристики, качество фото, сделанных встроенными камерами. Эксперты обращали внимание на соотношение цена-качество. Учитывалось мнение рядовых пользователей. Специалисты провели опрос, в котором приняли участие более четыре тысячи человек. Победителем конкурса стал китайский смартфон Huawei Mate 10 Pro. Он набрал наибольшее количество баллов, среди всех устройств, опередив даже популярный телефон Samsung Galaxy Note 8, который занял вторую позицию в рейтинге.

На третьем месте расположился передовой аппарат OnePlus 5 T, за ним следует Nokia 8. Huawei Mate 10 Pro оснащен 6-дюймовым OLED дисплеем, дактилоскопическим датчиком, что позволяет проверять отпечатки пальца.

По словам разработчиков, дисплей этого гаджета отображает широкую гамму цветов.