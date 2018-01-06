Безрамочный смартфон Meizu M6S протестировали в AnTuTu

Смартфон Meizu M6S, чья премьера вчера так и не состоялась, сегодня был протестирован в бенчмарке AnTuTu. Количество набранных им баллов не разглашается, но это не флагман, поэтому на высокие результаты он и не претендует.

Meizu M6S

Анонс Meizu M6S перенесен на 17 января этого года, однако тест в AnTuTu пролил свет на некоторые его параметры. Это первый безрамочный смартфон Meizu, и он относится к начально-среднему сегменту рынка, предлагая не самый интересный экран IPS с разрешением HD+ или 1440х720 пикселей, но при этом сразу 32 Гб постоянной памяти и ОЗУ емкостью 3 гигабайта. Сердцем смартфона стал процессор Samsung 7872 – Meizu решила отказаться от чипов MediaTek, но, видимо, еще не накопила на CPU от Qualcomm.

Впрочем, если параметры экрана и памяти уже подтверждены, то в плане процессора определенности пока что нет, так что вероятность переезда на Qualcomm отлична от нуля. Пока что это все известные подробности о Meizu M6S – все остальное раскроют 17 января, хотя уже можно предположить наличие ОС Android 7 Nougat с прошивкой Flyme, двух слотов под SIM-карты, корпуса из металла и поддержки сотовых сетей LTE.

Максим Мишенев, MobileDevice


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