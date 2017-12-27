Безрамочный смартфон Sharp FS8015 в новых подробностях от TENAA

Китайский регулятор TENAA продолжает выкладывать в сеть информацию о новом японском смартфоне Sharp FS8015, поступившем к нему на тестирование. Сегодня он предоставил новый рендер его тыльной панели, где наконец-то можно разглядеть количество модулей в основной камере – их все же два, что не может не радовать.

Sharp FS8015

Также TENAA поделился с общественностью деталями об аппаратной начинке смартфона Sharp FS8015, и это в первую очередь экран IPS с диагональю 6 дюймов ровно и соотношением сторон 18:9, который поддерживает разрешение Full HD+ или 2160х1080 пикселей. Частота процессора, название которого все еще держится в тайне, составляет 2,2 ГГц при наличии восьми ядер, так что можно предположить, что это Qualcomm 630 или, еще лучше, 660. К CPU прикрутят оперативную память в размере 4 или 6 Гб на выбор, а емкость встроенного накопителя составит 64 Гб в базе и 128 гигабайтов в топе.

В первую очередь новый Sharp FS8015 поступит в продажу в Европе, где попытается привлечь к себе внимание неплохой батарей емкостью 3100 мАч, а заодно и фотокамерами на 16 Мп спереди 12+13 Мп сзади, обе с автофокусом. Смартфон получит ОС Android 8 уже из коробки, два слота SIM, поддержку сотовых сетей LTE Band 20 и модуль NFC для бесконтактных платежей, и покажут его в первых числах нового года. Цена Sharp FS8015 пока не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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