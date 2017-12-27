Смартфон Bluboo X скопирован с нового флагмана от Apple

Если вы думаете, что платить 92 000 рублей за смартфон Apple iPhone X, который даже не умеет передавать файлы по Bluetooth – это очень плохая идея, то вы правы, но дизайн этого мобильника по сравнению с предыдущими Айфонами действительно сильно изменился, и не признать этот факт нельзя.



Кому-то даже нравится его монобровь, и специально для них третий эшелон сегодня выкатил новый смартфон Bluboo X, правда, уже на Android и с полноценным модулем Bluetooth. Bluboo X оказался весьма интересным смартфоном с точки зрения его наполнения: экран здесь имеет диагональ 6 дюймов, матрицу AMOLED и разрешение Full HD+, и фирменная челка у него тоже имеется, для придания дополнительного сходства с десятым Айфоном. Аппарат укомплектован двойной камерой Sony с матрицами на 21 Мп, а также у него есть батарея немалой емкости 5500 мАч – она более чем в два раза больше по сравнению с АКБ в новом флагмане от Apple .



К сожалению, все прочие характеристики Bluboo X пока что остаются за кадром, ведь формально смартфон пока не был представлен официально, и покажут его лишь в начале нового года. Как бы то ни было, аппарат весьма интересен, поскольку никто не станет платить за третий эшелон большие деньги, так что продавать его будут по вполне вменяемой цене.