Смартфон Bluboo X скопирован с нового флагмана от Apple

Если вы думаете, что платить 92 000 рублей за смартфон Apple iPhone X, который даже не умеет передавать файлы по Bluetooth – это очень плохая идея, то вы правы, но дизайн этого мобильника по сравнению с предыдущими Айфонами действительно сильно изменился, и не признать этот факт нельзя.

Bluboo X

Кому-то даже нравится его монобровь, и специально для них третий эшелон сегодня выкатил новый смартфон Bluboo X, правда, уже на Android и с полноценным модулем Bluetooth. Bluboo X оказался весьма интересным смартфоном с точки зрения его наполнения: экран здесь имеет диагональ 6 дюймов, матрицу AMOLED и разрешение Full HD+, и фирменная челка у него тоже имеется, для придания дополнительного сходства с десятым Айфоном. Аппарат укомплектован двойной камерой Sony с матрицами на 21 Мп, а также у него есть батарея немалой емкости 5500 мАч – она более чем в два раза больше по сравнению с АКБ в новом флагмане от Apple.

К сожалению, все прочие характеристики Bluboo X пока что остаются за кадром, ведь формально смартфон пока не был представлен официально, и покажут его лишь в начале нового года. Как бы то ни было, аппарат весьма интересен, поскольку никто не станет платить за третий эшелон большие деньги, так что продавать его будут по вполне вменяемой цене.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войнуСмартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войну
Blackview выпустит трио долгоиграющих смартфоновBlackview выпустит трио долгоиграющих смартфонов
Графеновый аккумулятор зарядит смартфон за 30 минутГрафеновый аккумулятор зарядит смартфон за 30 минут
Трехкамерный смартфон Huawei P11 X показали на концептуальных рендерахТрехкамерный смартфон Huawei P11 X показали на концептуальных рендерах
Apple подтвердила, что намеренно снижает производительность старых iPhone
Блок рекламы


Похожие новости
Экран флагмана Xiaomi Mi 7 не сможет распознавать отпечатки пальцевЭкран флагмана Xiaomi Mi 7 не сможет распознавать отпечатки пальцев
Представлен смартфон Oppo A83 с экраном без рамокПредставлен смартфон Oppo A83 с экраном без рамок
Безрамочный смартфон Sharp FS8015 в новых подробностях от TENAAБезрамочный смартфон Sharp FS8015 в новых подробностях от TENAA
Новые смартфоны Huawei P-серии покажут на MWCНовые смартфоны Huawei P-серии покажут на MWC
Стали известны планы Huawei по смартфонам на 2018 годСтали известны планы Huawei по смартфонам на 2018 год
Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000
СМИ назвали лучший смартфон годаСМИ назвали лучший смартфон года
В Израиле за замедление iPhone с Apple потребовали $125 млнВ Израиле за замедление iPhone с Apple потребовали $125 млн
Безрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s представлены официальноБезрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s представлены официально
Meizu построит бюджетный безрамочный смартфон на процессоре SamsungMeizu построит бюджетный безрамочный смартфон на процессоре Samsung
Последние новости
Подгружаем последние новости