Смартфон Bluboo X скопирован с нового флагмана от Apple
Если вы думаете, что платить 92 000 рублей за смартфон Apple iPhone X, который даже не умеет передавать файлы по Bluetooth – это очень плохая идея, то вы правы, но дизайн этого мобильника по сравнению с предыдущими Айфонами действительно сильно изменился, и не признать этот факт нельзя.
Кому-то даже нравится его монобровь, и специально для них третий эшелон сегодня выкатил новый смартфон Bluboo X, правда, уже на Android и с полноценным модулем Bluetooth. Bluboo X оказался весьма интересным смартфоном с точки зрения его наполнения: экран здесь имеет диагональ 6 дюймов, матрицу AMOLED и разрешение Full HD+, и фирменная челка у него тоже имеется, для придания дополнительного сходства с десятым Айфоном. Аппарат укомплектован двойной камерой Sony с матрицами на 21 Мп, а также у него есть батарея немалой емкости 5500 мАч – она более чем в два раза больше по сравнению с АКБ в новом флагмане от Apple.
К сожалению, все прочие характеристики Bluboo X пока что остаются за кадром, ведь формально смартфон пока не был представлен официально, и покажут его лишь в начале нового года. Как бы то ни было, аппарат весьма интересен, поскольку никто не станет платить за третий эшелон большие деньги, так что продавать его будут по вполне вменяемой цене.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
27.12.2017 21:55
27.12.2017 21:55